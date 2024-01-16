Журналистка Ксения Собчак пришла на премьеру фильма «Воздух» в кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Для премьеры она предпочла кожаную юбку, жакет, коричневый топ и сумку на золотой цепочке. Ей сделали укладку с объемом у корней и макияж с шоколадной помадой. Выход для журналистки стал первым после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Вечеринка блогерши прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Накануне Нового года Ксения Собчак рассказала об отменах после участия в мероприятии.