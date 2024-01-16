Разина оценила ситуацию в шоу-бизнесе, оскорбив Бузову

Российская певица и бывшая солистка музыкальной группы «Мираж» Светлана Разина оценила ситуацию, сложившуюся в отечественном шоу-бизнесе. В рамках интервью на YouTube-канале POPCAKE исполнительница призналась, что современные артисты слишком откровенно ведут себя на публики.

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Светлана Разина заявила, что лучше продолжит выходить на сцену со своими экс-коллегами из музыкального коллектива, нежели начнет контактировать с кем-то из современных звезд шоу-бизнеса.

— Развратные они (молодые артисты — прим. «ВМ») очень. Бузовы ваши. Веет дешевкой, развратом, смрадом каким-то. «Виа ГРА» была эротичной, это было красиво, дорого и богато. То, что делает эта Оля Бузова, сокращенно «обуза нашей страны», это уже вульгарно, — призналась Разина.

Певец и заслуженный артист России Юлиан Васин в интервью раскритиковал нынешнюю ситуацию в отечественном шоу-бизнесе. По мнению исполнителя, некоторым артистам вообще нельзя предоставлять возможность появляться в эфирах на федеральных каналах.