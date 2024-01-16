В отеле Таиланда прокомментировали отмену выступления Галкина*

Отель Royal Cliff в Таиланде опроверг причастность к отмене одного из концертов российского юмориста Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя отеля.

15 января стало известно, что два концерта Галкина* в Таиланде отменили. Один из них должен был состояться 24 января в отеле Royal Cliff в Паттайе, а другой — в отеле Royal Phuket City Hotel на острове Пхукет 25 января. По информации ТАСС, на отмену пошли из-за политических высказываний комика. Источник агентства отмечал, что решение приняло руководство площадок.