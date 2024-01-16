Им объявили бойкот: уехавших комиков и артистов лишают заработка за границей

Уехавшие из России артисты все чаще сталкиваются с проблемами за границей — после «острых» заявлений им отменяют концерты и выписывают штрафы. В результате география стран, где они могут давать концерты, сокращается все больше, а возможностей для заработка у них становится все меньше.

Галкину* не рады ни в Дубае, ни в Таиланде

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Накануне стало известно, что власти Дубая оштрафовали комика Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Они перевели на арабский его материал с выступления 4 января 2023 года и обнаружили в нем признаки разжигания межнационального конфликта. Во время шоу комик критиковал Россию, а также произносил лозунги украинских националистов, пишет Life.ru.

В результате Галкину* назначили штраф в размере 100 тысяч дирхамов — это около 2,4 млн рублей по текущему курсу. При этом еще до наказания его якобы предупреждали о последствиях подобных высказываний и просили убрать ряд шуток из выступления. Пародист согласился, но в результате оставил все как есть.

Отметим, что для Галкина* это уже не первые проблемы с выступлениями — ранее несколько его мероприятий отменили в Казахстане. Кроме того, сомнительные перспективы и у его выступлений в Баку, а также в Пхукете и Паттайе. На последние уже нельзя купить билеты, а в соцсетях все чаще появляются слухи, что шоу и вовсе не состоится.

Борьба с рэперами в ОАЭ

Схожее с Галкиным* наказание грозит и рэперу Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан иностранным агентом). В начале года он выступил в Дубае и в ходе концерта высказался относительно отношений россиян и украинцев. Как сообщает «Царьград», выступлением заинтересовались местные власти, которые теперь проверяют музыканта в связи с подозрением в разжигании межнациональной розни и запрещенных высказываний.

Отметим, что ранее в ОАЭ санкции наложили и на другого уехавшего из России рэпера — Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом). Еще прошлой осенью он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что в стране легко обходить запреты и законы, после чего моментально попал в «черный список». В результате музыкант не может выступать в публичных местах, а лишь на частных мероприятиях.

Таиланд против Белого*

Накануне комик Руслан Белый (признан в России иноагентом) приезжал в Таиланд, где собирался дать два концерта — на Пхукете и в Паттайе. Об отмене выступлений от организаторов он узнал уже на месте, пишет Life.ru. В результате юмористу пришлось ограничиться участием в подкасте коллеги Дмитрия Романова.

В нем Белый* признался, что после отъезда из России его репертуар значительно изменился — сейчас он больше ориентирован на эмигрантов, а в Москве его шутки, скорее всего, не поймут. В ближайшее время комик собирается выступать в Прибалтике, странах Европы, на Кипре и в Дубае. Тур по США стендап-артист не планирует — по мнению Белого*, заработать там сложно, если ты не сверхпопулярен.

Казахстан и другие страны СНГ для выступлений он не рассматривает — после того, как Галкину* отменили выступления, комик опасается схожего срыва концерта. Таким образом, возможностей для заработков у него становится все меньше.

Отметим, что вышеупомянутый Oxxxymiron* тоже собирается в ближайшее время выступить в Таиланде. Однако об отмене его выступлений никакой информации нет. Существует предположение, что Миронов* пообещал властям не делать критических заявлений в адрес России и не давать острых комментариев по ситуации.