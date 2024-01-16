Стало известно о возможном разладе в отношениях певицы Нюши

Певица Нюша на последнем снимке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предстала без обручального кольца, а последний совместный снимок с мужем Игорем Сивовым звезда выложила в ноябре 2023 года. На возможный разлад в семье обратил внимание Telegram-канал «Только никому».

© Газета.Ru

Журналисты обратили внимание на недавний трек Нюши, где она намекала на предательство со стороны любимого человека.

«Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку», — спела Нюша.

К тому же, пишет канал, звездная пара отписалась друг от друга в Instagram. Однако на момент написания новости Сивов и Нюша были подписаны друг на друга.