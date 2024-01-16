Рэпер Vacio после скандала на «голой» вечеринке Ивлеевой пришел в военкомат

Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) после выхода из спецприемника, в котором он провел 25 суток после «голой» вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой, отправился в военкомат. Об этом рассказал адвокат исполнителя.

«Рэпер VACÍO прямиком из спецприемника отправился в военкомат. У Николая Васильева есть заболевание, но скоро военкомат решит: годен скандальный артист или нет к воинской службе», — пишет telegram-канал MSK1.RU, ссылаясь на слова адвоката Романа Попова.

В первый раз Николая Васильева арестовали из-за участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток по статье за мелкое хулиганство — тот самый носок на причинном месте. А также выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).