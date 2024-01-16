Алена Жигалова посмеялась над Бородиной после слов телеведущей о «работе в крысу»

«Не помню ни одного из больших гостей, которые бы меня попрекнули: «Ты помнишь, Алена, мы пришли к тебе бесплатно?» Ксюша, мы никогда не были подругами. Детей мы не крестили, по рынку «Садовод» вместе не ходили. Задумайся о своем поведении, потому что оно недостойно того ранга и статуса, который ты о себе мнишь», — заявила Жигалова.