Певица Слава пожаловалась на отеки после капельницы для похудения

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что отекла из-за капельниц, которые должны помочь артистке скинуть лишний вес.

«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отек. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, все здоровое — это реально не ко мне. Пойду проверенным путем: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко... Все остальное, видимо, не бабульское», — пошутила Слава.

При этом исполнительница заверила, что никогда не принимала биоактивные добавки, витамины, рыбий жир или другие профилактические препараты. Слава убеждена, что такой метод оздоровления ей не подходит.

В октябре Слава тоже жаловалась на свое самочувствие. Артистка рассказывала, что у нее болит спина, кружится голова и не прошел кашель. Певица призналась, что еле стоит на ногах. Однако она попросила за нее не переживать.