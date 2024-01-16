Певец SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»

Певец SHAMAN стал голосом Международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ. Об этом во вторник, 16 января, рассказали организаторы форума.

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Уточняется, что с 15 января через радиоточки Ярослав Дронов рассказывает посетителям о самых интересных событиях, происходящих в России.

— В Международной выставке-форуме «Россия» постоянно принимают участие почетные гости — известные политики, спортсмены, космонавты, общественные и культурные деятели. Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным певцом страны, — приводит слова дирекции выставки РИА Новости.

Российский исполнитель Александр Маршал высказался о нежелании артистов выступать с певцом SHAMAN. Участник рок-группы «Парк Горького» считает, что основная причина такого поведения — зависть к успеху артиста.