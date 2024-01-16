Волочкова подаст в полицию на приятеля из-за слива видео с Джигурдой

Отмечается, что балерина хочет добиться возбуждения уголовного дела на основании статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Знакомый Волочковой проживает в Прибалтике и, по всей видимости, мстит ей. Ura.Ru

Ранее балерина обвинила в публикации ролика Джигурду, назвав его поступок низким и подлым, после чего публично разорвала их дружеские отношения. В ответ Никита заявил, что он тут ни при чем и появление скандального видео на просторах интернета — не его рук дело. Super.ru