Ургант призвал россиян «немного оттаять» и следить за ним в соцсетях

«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать, – сказал шоумен. – Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение».