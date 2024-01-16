Певица Слава рассказала о расставании с супругом

Певица Слава снова разошлась со своим супругом Анатолием. Об этом она рассказала в интервью порталу «ТН звезды».

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За последние годы брак Славы и Анатолия Данилицкого несколько раз был на грани распада. Пара множество раз публично ссорилась, но затем всегда воссоединялась.

— Не любили бы — давно бы уже разбежались, и никакие дети, внуки бы нас не остановили. Поэтому главный урок, который я вынесла из этой ситуации, и всегда делюсь теперь со своими подругами и даже с подписчиками, зрителями — важнее чувств нет ничего! Любовь и доверие — вот два кита, — призналась певица.

Она добавила, что если в семье нет доверия, то брак не спасут никакие подарки и букеты. Слава подчеркнула, что ей важно чувствовать семью «своей крепостью», а мужа — «стеной», передает портал.

Певица Слава несколько лет состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. При этом пара отказывается от свадьбы. Психолог Вероника Степанова объяснила, как артистке удается держать богатого избранника при себе.