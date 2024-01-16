Нагиев занялся регистрацией бренда для парфюмерии и одежды

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Об этом пишут «Ведомости».

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В случае одобрения заявки шоумен сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы под собственным брендом, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

В прошлом году Нагиев уже выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий.