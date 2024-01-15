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Лолита высказалась об альтернативных источниках дохода

Певица Лолита Милявская рассказала, что в случае полной отмены ее концертов рассчитывает жить на альтернативные источники дохода. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Лолита высказалась об альтернативных источниках дохода
© РИА Новости

Ранее организаторы отменили концерты исполнительницы в Новосибирске, назначенные на 2 апреля 2024 года.

Милявская отметила, что если ситуация с ее концертами не изменится, то она будет жить на пенсию и на доходы от сервиса Onlyfans. Она пояснила, что в шутку упомянула портал, на который модели и звезды выкладывают свои эротические фотографии и видео.

Напомним, что после того, как Лолита 21 декабря 2023 года приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, организаторы отменили ряд ее выступлений. Кроме того, специалисты вырезали кадры с певицей из новогодних телеэфиров.

Продюсер: Лолита потеряла более 7 млн рублей из-за "голой" вечеринки

Ранее сообщалось, что Милявская потеряла из-за истории с вечеринкой порядка 7 млн рублей.

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