Лолита высказалась об альтернативных источниках дохода

Певица Лолита Милявская рассказала, что в случае полной отмены ее концертов рассчитывает жить на альтернативные источники дохода. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее организаторы отменили концерты исполнительницы в Новосибирске, назначенные на 2 апреля 2024 года.

Милявская отметила, что если ситуация с ее концертами не изменится, то она будет жить на пенсию и на доходы от сервиса Onlyfans. Она пояснила, что в шутку упомянула портал, на который модели и звезды выкладывают свои эротические фотографии и видео.

Напомним, что после того, как Лолита 21 декабря 2023 года приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, организаторы отменили ряд ее выступлений. Кроме того, специалисты вырезали кадры с певицей из новогодних телеэфиров.