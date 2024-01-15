Vacio предложил Shaman доказать свою любовь к России

Один из участников «голой» вечеринки ведущей Насти Ивлеевой — рэпер Vacio — предложил певцу Shaman доказать свою любовь к России, пойдя служить в армию. Его слова в беседе с «Газетой.Ru» передал адвокат артиста Роман Попов.

По его словам, предложением отслужить в армии Vacio «бросает перчатку» Shaman.

«Рэпер предлагает певцу на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в ВС РФ», — добавил Попов.

Адвокат отметил, что Shaman 31 год и он до сих пор не призывался на воинскую службу и не подлежал мобилизации. Попов добавил, что не понимает, как певцу удалось этого избежать.

«Если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — заключил он.

На предложение рэпера ответил представитель певца Антон Коробков-Землянский. По его мнению, хорошо, что Vacio «бросил перчатку, а не носок», указав, что Shaman сейчас дает сольный концерт в Волгограде.