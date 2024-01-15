$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

В Таиланде отменили концерт Лободы

В Таиланде отменили концерт певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на собственный источник.

Концерт был запланирован на 25 января и должен был пройти в Пхукете. Как сообщил источник, мероприятие было отменено — при этом причину такого решения собеседник издания не назвал. Также пока остаётся неясным, был ли концерт отменён полностью, или выступление перенесут на другой день.

На чем зарабатывают Лобода, Наргиз и Брежнева, потеряв доход в России

Отметим, что ранее в Таиланде также отменили концерт российского комика Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ).

4
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости