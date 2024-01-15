Орлова отреагировала на высказывания Vacio в свой адрес

Телеведущая Ольга Орлова, экс-солистка группы «Блестящие», ответила рэперу Vacio (Николаю Васильеву) на обвинения в запрещенной съемке участников голой вечеринки, проведенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Васильев предположил, что именно Орлова сделала фото и видео гостей закрытой вечеринки, а затем опубликовала материалы в интернете. Он добавил, что певица якобы «спрятала свое лицо под никабом», всячески уклонялась от фотографов.

Орлова ответила, что рэпер излишне преувеличивает степень ее закрытости на мероприятии. Кроме того, она не является автором видео, на котором исполнитель снимает единственный предмет гардероба (носок) с полового органа.

«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела», — подчеркнула телеведущая.

Артистка также посоветовала рэперу не распространять клевету в ее адрес. Она напомнила, что дача ложных показаний влечет за собой ответственность.

Орлова призналась, что участие в вечеринке негативно отразилось на ее карьере. Вместе с тем, она не посчитала нужным рассказать, какие именно запреты ее коснулись.

Напомним, что «голая» вечеринка прошла в известном столичном клубе в ночь на 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие знаменитости.