Офицер ВВС США победила на конкурсе «Мисс Америка»
Мэдисон Марш, 22-летний второй лейтенант ВВС США, одержала победу на конкурсе «Мисс Америка 2024», проходившем в Орландо (штат Флорида). Об этом пишет CNN.
По данным телеканала, представлявшая штат Колорадо девушка стала первым действующим офицером ВВС, когда-либо получившим национальный титул.
В конкурсе участвовали представительницы 50 штатов и округа Колумбия. В ходе мероприятия число участниц уменьшилось до 11: десять были выбраны судьями, одна — путем публичного голосования.
11 девушек показали свои возможности и знания в ходе фитнес-шоукейса, дискуссии по горячим темам, шоу талантов, на презентации вечерних платьев.
Марш рассказала о борьбе с наркотиками в США, сообщила о получении лицензии пилота в 16 лет, призналась, что любит готовить макароны и читать.