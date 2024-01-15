Офицер ВВС США победила на конкурсе «Мисс Америка»

Мэдисон Марш, 22-летний второй лейтенант ВВС США, одержала победу на конкурсе «Мисс Америка 2024», проходившем в Орландо (штат Флорида). Об этом пишет CNN.

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По данным телеканала, представлявшая штат Колорадо девушка стала первым действующим офицером ВВС, когда-либо получившим национальный титул.

В конкурсе участвовали представительницы 50 штатов и округа Колумбия. В ходе мероприятия число участниц уменьшилось до 11: десять были выбраны судьями, одна — путем публичного голосования.

11 девушек показали свои возможности и знания в ходе фитнес-шоукейса, дискуссии по горячим темам, шоу талантов, на презентации вечерних платьев.