Участница «Фабрики звезд» родила в туалете в московском кафе
Певица Арина Рыженкова родила в московском кафе. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Рыженкова родила 3 января в женском туалете московской кофейни. Ее заметили выходящей из уборной с закутанным в свою одежду ребенком.
После этого сотрудники заведения вызвали полицию и скорую помощь. Медики пытались забрать малыша у артистки, но та его не отдавала. Позже врачам удалось уговорить девушку и осмотреть ее с новорожденным.
Рыженкову доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Оттуда певицу направили на беседу с психотерапевтом.
«Спустя полторы недели после случившегося Арина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У женщины легкая форма заболевания, но врачи все равно приняли решения госпитализировать ее», — сообщили источники издания.
Арина Рыженкова приняла участие в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2005 году. Она была первой, кто покинул проект. Девушка ведет закрытый образ жизни. Как отмечает издание, артистка не общается коллегами по сцене.