Сестра Гуфа ответила на обвинения рэпера в свой адрес

Блогер Ольга Долматова отреагировала на высказывания рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в свой адрес. Об этом пишет портал Super.ru.

Накануне Гуф заявил, что его сестра Ольга забрала его гонорары в размере 3 млн рублей, а затем сказала, что обо всем сообщала ему.

«"Я тебе говорила, ты не помнишь!" 3 миллиона на то, что я не помню?», — возмутился артист.

Долматова, в свою очередь, пояснила, что в настоящее время отдыхает на Бали. Она добавила, что слушает прекрасную музыку и испытывает счастье.

Блогер подчеркнула, что устала от того, что ее постоянно смешивают с грязью. Она уточнила, что за все отчиталась, никаких погрешностей в финансовых отчетах нет.