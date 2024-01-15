Лариса Долина похвасталась подтянутой фигурой

«Сначала рыбку поймала Сашка, название, честно говоря, не знаю. Следом за ней Лина, а я поймала свою (тоже названия не знаю), когда уже надежды не осталось... С самого начала рыбалка у меня не задалась... Наши спутники ловили и ловили, а я ... Ну, в общем, уже было отчаялась, но перед самым окончанием поймала ее!» — похвасталась актриса.