Лариса Долина похвасталась подтянутой фигурой во время рыбалки с внучкой Александрой
Лариса Долина после плодотворных новогодних праздников улетела отдыхать на Мальдивы вместе с семьей, где не перестает демонстрировать спортивную фигуру. 68-летняя певица опубликовала снимки с рыбалки, куда она отправилась вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой, пишет издание The Voice.
На снимке народная артистка предстала в коротких джинсовых шортах, бледно-желтой футболке с принтом и V-образным вырезом и красной бейсболке.
«Сначала рыбку поймала Сашка, название, честно говоря, не знаю. Следом за ней Лина, а я поймала свою (тоже названия не знаю), когда уже надежды не осталось... С самого начала рыбалка у меня не задалась... Наши спутники ловили и ловили, а я ... Ну, в общем, уже было отчаялась, но перед самым окончанием поймала ее!» — похвасталась актриса.
Подписчики певицы восхитились не только уловом селебрити, но и ее телосложением, отметив, что для своих лет Долина выглядит получше более молодых исполнительниц.