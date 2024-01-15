Певица Лолита потеряла из-за «голой» вечеринки ведущей Насти Ивлеевой более семи миллионов рублей. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.

Он отметил, что уважает Лолиту, назвав ее человеком с большим сердцем и душой. Кроме того, по словам Дворцова, певица была первым и единственным человеком в шоу-бизнесе, который после смерти Нарцисса протянула руку помощи продюсеру и вдове певца.

«Лолита замечательная, справедливая и мудрая женщина! По поводу вечеринки… Действительно, она зашла не в ту дверь, если можно так сказать. Безусловно, после данной вечеринки пострадали многие артисты. И Лолита из-за отмены концертов потеряла, конечно, очень много — более семи миллионов рублей уж точно», — сказал он.

Дворцов считает, что потеря такой суммы является ужасной не только для Лолиты, но и ее большого коллектива. Несмотря на это, Лолита относится к произошедшему оптимистично — занимается домашними делами, отдыхает и высыпается, подчеркнул продюсер.