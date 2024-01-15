Виктория Боня научила дочь правильно загадывать желания

«Я говорю: "У дедушки попроси, дедушка тебе подарит". Она чуть подумала и перезванивает, говорит: "Дедушка может мне подарить одну лошадь, папа вторую, а ты третью!". И сегодня папа купил ее первую лошадь, хотя раньше она сомневалась: "Интересно, они мне подарят лошадь или нет?". Потом она захотела три, и у нее появилась первая!» — рассказала Виктория Боня.