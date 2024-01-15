«Изобильное мышление» в действии: Виктория Боня научила дочь правильно загадывать желания
Светская львица Виктория Боня поделилась в социальных сетях лайфхаком собственной дочери Анджелины, который она придумала на основе уроков матери «по изобильному мышлению». По словам экс-участницы «Дома-2», главное хотеть больше, чем нужно.
Наследница звезды реалити-шоу и ирландского миллиардера Алекса Смерфита — поклонница верховой езды. На свой 12-й День рождения девочка захотела стать обладательницей собственной лошади, пишет издание The Voice.
«Я говорю: "У дедушки попроси, дедушка тебе подарит". Она чуть подумала и перезванивает, говорит: "Дедушка может мне подарить одну лошадь, папа вторую, а ты третью!". И сегодня папа купил ее первую лошадь, хотя раньше она сомневалась: "Интересно, они мне подарят лошадь или нет?". Потом она захотела три, и у нее появилась первая!» — рассказала Виктория Боня.
По мнению селебрити, подход ее дочери называется «изобильным мышлением». Светская львица посоветовала подписчикам в социальных сетях попробовать этот способ для достижения желаемых целей.
Однако не все поклонники оценили напутствия звезды. Многие сошлись во мнении, что с богатыми родителями, куда проще мечтать о дорогостоящих подарках. Виктория с пониманием отнеслась к комментариям хейтеров и ответила, что «дорасти» до такого уровня может каждый.