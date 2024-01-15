Instasamka призналась, что подстроила скандал с визажистами

«Выгон визажистов был спланирован. Я выкинула кисточки в подъезд, потом я собирала их вместе с девочками. <…> Я понимала, что это будет бешеный инфоповод, который разнесется по всем каналам. У нас [с визажистами] не было никаких скандалов», — написала Дарья Зотеева на своей официальной странице.