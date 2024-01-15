Жена рэпера Pharaoh объявила о возвращении на шоу «Битва Экстрасенсов»

Супруга популярного рэпера Pharaoh в социальных сетях рассказала, что вновь примет участие в шоу «Битва экстрасенсов». Девушка стала участницей сезона «Экстрасенсы. Реванш», который создан для тех, кому не удалось одержать победу в предыдущих выпусках.

© Соцсети

В сторис у себя на страничке в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ) девушка поделилась фрагментом переписки с поклонниками. Судя по сообщениям, фанаты Егоровой оказались в восторге, узнав о ее возвращении.

Соня была участницей 18 сезона, тогда она заняла второе место, однако в этот раз решительно настроена выиграть.