Мать родившей в туалете участницы «Фабрики звезд» рассказала о состоянии ребенка

«Если вам нужно что-то написать утешительное, дочь родила красавца-сына, все счастливы, вся семья счастлива до неба. Мальчик здоров, все у него хорошо», — сказала она, отметив, что роды начались «немножко раньше» срока.

Ранее стало известно, что 3 января в кафе на юге Москвы посетители заметили растрепанную Рыженкову с ребенком на руках, которая выходила из туалета. Сотрудники кафе вызвали полицию и скорую помощь, однако девушка не хотела отдавать младенца медикам. Отмечалось, что позже врачам удалось осмотреть ребенка.