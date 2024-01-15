Ивлеева вернулась в столицу после скандала с «голой» вечеринкой

Актриса и блогер Настя Ивлеева вернулась в Москву после слухов о побеге из страны. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Сообщается, что девушка продолжила разбираться с последствиями наделавшей шума «голой вечеринки». Известно, что сегодня она посетила несколько ведомств, в том числе и налоговую, которые были закрыты в праздничный период.