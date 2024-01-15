Ивлеева вернулась в столицу после скандала с «голой» вечеринкой
Актриса и блогер Настя Ивлеева вернулась в Москву после слухов о побеге из страны. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
Сообщается, что девушка продолжила разбираться с последствиями наделавшей шума «голой вечеринки». Известно, что сегодня она посетила несколько ведомств, в том числе и налоговую, которые были закрыты в праздничный период.
Ранее были распространены сообщения, что Ивлеева с пятью чемоданами вылетела в Дубай. Однако Анастасия опровергла эти слухи, опубликовав 6 января видео из Петербурга, где проводила праздники в кругу семьи. Авторам фейка блогер передала «морознейший привет», а также посоветовала меньше сидеть в интернете.