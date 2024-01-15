Проскурякова опровергла слухи о разводе с Игорем Николаевым

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова ответила на слухи о разводе с композитором и исполнителем. На комментарий в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание «Аргументы и факты».

Проскурякова опубликовала на своей странице видеоролик, на котором семья в компании друзей отмечает Новый год в загородном доме.

Подписчики заметили, что в гостиной над фортепиано не висит семейный портрет пары — его заменила другая картина. По словам ответившей фанатам Проскуряковой, семейный портрет всегда висел в московской квартире, а не в загородном доме.

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — написала певица.

Накануне актриса Натали Портман объявила о переезде в другую страну вместе с детьми на фоне слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье.