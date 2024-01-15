«Скрывать мне нечего — вот она я»: Лариса Гузеева показала себя без макияжа и укладки
Лариса Гузеева на странице в социальных сетях выставила фотографию, где позирует без макияжа и укладки.
Популярная телеведущая иронично посвятила снимок всем своим недоброжелателям.
«Недорогие недрузья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек — он же разный, и выглядит и ведет себя по ситуации. Я, как и вы все, стараюсь показать себя в лучшем виде, и 99% моих подписчиков рады за меня и говорят всякие приятности, а я им шлю сердечки. Но есть и те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая», — подписала Лариса Гузеева.
В комментариях знаменитость поддержали поклонники. Пользователи похвалили звезду эфира за юмор и честность не только перед фанатами, но и самой собой.
Ранее в интервью изданию Hello знаменитость рассказала, что не нуждается в том, чтобы кому-либо что-то доказывать.