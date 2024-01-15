Гузеева показала себя без макияжа и укладки

«Недорогие недрузья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек — он же разный, и выглядит и ведет себя по ситуации. Я, как и вы все, стараюсь показать себя в лучшем виде, и 99% моих подписчиков рады за меня и говорят всякие приятности, а я им шлю сердечки. Но есть и те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая», — подписала Лариса Гузеева.