Джигурда отказался извиняться перед Волочковой за эротическое видео

"Жизнь - театр. И мы артисты в нём..." Мне не за что у Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Ибо не я распространил это прошлогоднее видео закрытой репетиции спектакля для взрослых. Здесь два варианта. Выставил в интернет или тот, кто снимал, или сама Волочкова. Как она это не раз делала с нашими прошлыми перфомансами. Реальное видео распространили и завирусили как новинку 14 января. И уже после миллионных просмотров в России и за её рубежом я 15 января выставил одну из версий того же видео. И не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы!» - сказал собеседник НСН.