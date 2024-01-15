Айза намекнула, что за ней ухаживает экс-возлюбленный Водонаевой

Блогер Айза в своем Telegram-канале язвительно пошутила в адрес модели Алены Водонаевой.

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«Мне еще бесценный комментарий Водонаевой надо дождаться, а то как я без ее супер важного мнения. Эх, жаль, что я не могу сказать ей, что ее любимый бывший думает обо мне. Но это я оставлю на потом», — написала Айза.

Блогер опубликовала этот комментарий на фоне публичной перепалки с рэпером Гуфом, который недавно обвинил Айзу в том, что она настраивает их общего ребенка против него. Девушка опровергла все обвинения рэпера, а также сообщила, что перестала обращать внимание на подобные выходки.

«Всем спасибо за поддержку! Но постарайтесь тоже не принимать все слишком близко к сердцу. Вот такое бывает. Надеюсь, кому-то это станет показательным примером, как делать не надо», — резюмировала Айза.