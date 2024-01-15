В Госдуме поддержали идею «маркировать» концерты под фонограмму

Концерты под фонограмму являются обманом зрителя, поэтому российских артистов, выступающих под запись, могут обязать делать отметки об этом в анонсах своих выступлений, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Он подчеркнул, что в парламентарии готовы рассмотреть соответствующий законопроект в 2024 году.

Получается, что артист присутствует на сцене не полностью, а только своим внешним видом, но не голосом. Нужно быть честным со зрителем, поэтому инициативу, если она поступит, будем рассматривать, — отметил Певцов.

Он добавил, что организовать концерт с использованием фонограммы стоит гораздо дешевле, чем использовать живой звук, поэтому и цена билетов на такие шоу должна быть ниже.

Издание пишет, что законопроект, обязывающий организаторов выступлений информировать зрителей на афишах об использовании фонограммы, вносили на рассмотрение Госдумы еще в 2013 году. В случае нарушения организаторов предлагали штрафовать и возмещать зрителям стоимость билетов. В парламентском комитете по культуре документ тогда отклонили, указав, что Гражданский кодекс слишком широко трактует понятие фонограммы.