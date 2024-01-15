Рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) обвинил телеведущую Ольгу Орлову в скандале вокруг полуголой вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал Mash, бывшая певица группы «Блестящие» сняла и выложила то самое видео, на котором Васильев ходит в одном носке и кроссовках.

По версии рэпера и его защиты, Орлова пришла на мероприятие в «Мутабор» и выкладывала в социальные сети кадры оттуда. При этом сама телеведущая не засветилась на снимках и избежала последствий, которые последовали для других гостей.

Адвокат Vacío отмечает, что доказательств этому несколько. В первую очередь, Васильев точно не снимал видео, поскольку находился в кадрах. Кроме того, в интернет он его не выкладывал, поскольку не имел к нему доступа. По информации канала, телефон рэпера действительно проверяли на предмет запрещенной информации, однако ничего противозаконного там не нашли. Защита Васильева сейчас ходатайствует о проведении экспертизы, чтобы прояснить ситуацию с виновными в инциденте.