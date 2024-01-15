Гуф обвинил сестру и бывших жен в желании забрать его деньги

Бывшие супруги рэпера Гуфа (Алексея Долматова — прим. «ВМ»), модель Юлия Королева и блогер Айза-Лилуна Ай, хотят получить от него как можно больше денег. Об этом музыкант заявил на своей странице в социальных сетях.

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По словам рэпера, Айза не только планирует подать на него в суд, но и настраивает против Гуфа их общего сына Сэма.

— Первая ни с того ни с сего решила подать на меня в суд спустя 11 лет после развода. Не просто на алименты, вообще хочет очень много. Чем больше, тем лучше. А лучше — все. Год за годом настраивает ребенка против меня, — рассказал музыкант.

Юлию Королеву Гуф обвиняет в отказе от какого-либо с ним взаимодействия. Она уезжает на виллу в Таиланде, чтобы быть как можно дальше от бывшего супруга, блокирует мужчину во всех социальных сетях, в которых также удаляет негативные комментарии в свой адрес.

— Спрятала дочь, опасаясь, что папа-психопат найдет ее и будет а-та-та. Отменила свой такой долгожданный и многообещающий ретрит при том, что до сих пор не вернула деньги тем, кто вписался в эту канитель, — отметил рэпер.

Сестра музыканта, Ольга Долматова, нередко обманывала Гуфа будучи его концертным директором. По словам рэпера, она в сговоре с одной из его экс-супругов планировала отправить музыканта на реабилитацию, чтобы получить от него еще больше денег.

— Видимо, не зря, когда я приехал в Москву, сестренка вместе с Айзой хотели отправить меня на реабилитацию в Сибирь месяцев на шесть, чтобы я был должен неустойку за все пропущенные концерты, — написал Гуф в своем микроблоге.