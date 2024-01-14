Успенская вспомнила, как едва не лишилась дочери из-за наркотиков

Любовь Успенская не устает повторять о том, как сильно любит свою дочь Татьяну Плаксину. Сегодня семья и правда практически неразлучна: они вместе посещают светские мероприятия и даже выступают на одной сцене. Певица подчеркивает, что сделала все возможное, чтобы вырастить наследницу в любви и заботе, дать ей хорошее образование и воспитание. Однако близки мать и дочь были далеко не всегда.

Примерно пять лет назад Татьяна попала в страшное ДТП. Единственная дочь королевы шансона потеряла несколько зубов, сломала челюсть и ребра, получила множественные ушибы и другие тяжелые повреждения. Восстановить былую красоту помогли пластические хирурги, однако стресс оставил на девушке тяжелый отпечаток: в уязвимом состоянии Таня связалась с плохой компанией и подсела на запрещенные вещества.

«Она пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — вспоминает о тех страшных днях Успенская.

Любовь Залмановна признается, что многие «доброжелатели» советовали ей в тот период забыть о наследнице и жить своей жизнью. Однако она твердо знала, что от дочери не откажется никогда. С огромным трудом артистке удалось отстоять своего ребенка, помочь победить зависимость и обрести веру в себя. Сейчас 34-летняя Татьяна занимается творчеством и о прошлой жизни вспоминает, как о страшном сне.

Успенская признается, что наладить отношения с дочерью было трудно. Однако они смогли преодолеть разногласия и теперь ведут спокойную и размеренную жизнь. Достойного мужчину Плаксина пока не встретила, но не видит в этом большой проблемы. Не рвется выдать дочь замуж и Любовь Залмановна.