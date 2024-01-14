Внебрачный сын Семчева рассказал об отношениях с отцом

У Александра Семчева было два официальных брака. В каждом из них родились сыновья – Кирилл и Федор. Однако у известного актера есть еще один сын.

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Павел появился на свет от союза Семчева и Татьяны Можиной. Тогда будущая звезда только вернулся после службы в армии, и они с Татьяной стали жить вместе. Однако, узнав о беременности подруги, решил уйти, - пишет портал vokrug.tv.

Татьяна родила сына, Александр его признал и платил алименты, но общаться с мальчиком не хотел. Юноша неоднократно делал попытки сближения с отцом, но они ни к чему не привели.

Павел не обижается на звездного папу.

«Надеюсь, у него тоже когда-нибудь проснутся отцовские чувства. Мы встретимся и поедем на рыбалку или в баню», — говорит он.

В 2019 году у Можина родилась дочка Валерия, но Семчев пока не приезжал с ней познакомиться.

«Он отвечает на фото и видео с Лерой: “Ой, моя конфетка и принцесса”. К внучке у него более нежные чувства, чем ко мне», — отмечает Павел.