Дочь Пересильд объяснила, почему ходит к психологу

«Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд-младшая в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV.