Дочь Пересильд объяснила, почему ходит к психологу
Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» призналась, что опасается звездной болезни. Девушка рассказала, что даже обратилась за помощью к маме, актрисе Юлии Пересильд, чтобы та следила за ее поступками.
«Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд-младшая в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV.
Анна настолько серьезно относится к возможной проблеме, пишут ura.news, что даже стала посещать психолога.
Как уточнила Пересильд, новости в СМИ о том, что ее отец, режиссер Алексей Учитель, был категорически против или вовсе запрещал ей сниматься в «Слове пацана», не совсем достоверны.
По словам девушки, ее мать, актриса Юлия Пересильд, сразу поняла, что участие в проекте будет крутым опытом для молодой актрисы. Отец же не спешил поддержать дочь в желании сниматься в сериале, но в итоге девушка его уговорила.