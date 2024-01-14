Врачи рассмотрели у Ивлеевой деформацию позвоночника

Telegram-канал Mash сообщил, что врачи заподозрили у Анастасии Ивлеевой сколиотическую деформацию позвоночника. По его информации, специалисты рассмотрели фото блогера с «голой» вечеринки, после чего сделали соответствующие выводы.

Со ссылкой на врачей канал сообщил, что на снимках у звезды заметили разную высоту плеч, слегка перекошенные бедра и выраженный изгиб спины. В публикации уточняется, что специалисты советуют телеведущей обратиться к доктору, который может прописать ношение специального корсета.