«Хлебнули страха»: Долина рассказала об опасном приключении

Лариса Долина на новогодние праздники отправилась с семьей в теплые края. Певица решила отдохнуть на Мальдивах с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей.

Однако и на райских островах, как оказалось, можно столкнуться с опасностью. Долина во время отдыха встретилась с акулой, пишут 7days.ru.

«До наступления шторма мы успели поплавать на коралловых рифах, повидали много красивой живности. А самой экстремальной оказалась встреча с акулой. Когда мы шли на лодке к рифам, она проплыла рядом. Мы четко разглядели ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. Хлебнули страха», — призналась звезда.

Долина рассказала, что давно мечтала отдохнуть и перезагрузиться. Однако даже в отпуске она планирует поработать. Ее дочь и по совместительству директор Ангелина сообщила, что они собираются составлять программы на наступивший год.