«Хлебнули страха»: Долина рассказала об опасном приключении
Лариса Долина на новогодние праздники отправилась с семьей в теплые края. Певица решила отдохнуть на Мальдивах с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей.
Однако и на райских островах, как оказалось, можно столкнуться с опасностью. Долина во время отдыха встретилась с акулой, пишут 7days.ru.
«До наступления шторма мы успели поплавать на коралловых рифах, повидали много красивой живности. А самой экстремальной оказалась встреча с акулой. Когда мы шли на лодке к рифам, она проплыла рядом. Мы четко разглядели ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. Хлебнули страха», — призналась звезда.
Долина рассказала, что давно мечтала отдохнуть и перезагрузиться. Однако даже в отпуске она планирует поработать. Ее дочь и по совместительству директор Ангелина сообщила, что они собираются составлять программы на наступивший год.
Лариса Долина похудела за последний год на 20 килограммов. Певица рассказывала, что практикует интервальное голодание, а также не ест некоторые продукты и блюда. По словам 68-летней артистки, она в прекрасной форме и поэтому может надеть все, что она хочет.