Айза опровергла обвинение в употреблении запрещенных веществ
Айза-Лилуна Ай в написала, что недавно пережила сильный эмоциональный срыв.
«Я встретилась с человеком, который сделал так, что я два часа плакала слезами, как в мультиках. А потом я почувствовала невероятный прилив злости, я аж во рту вкус этой адской энергии злости ощутила. Я кричала и била руками и ногами по подушкам», — призналась она.
Хейтеры сразу же сделали вывод, что бывшая супруга рэпера Гуфа, который как известно, периодически лечится от зависимостей, пошла по его стопам. И начали обвинять Айзу в употреблении запрещенных веществ, - пишет super.ru.
В Телеграм-канале блогер решительно отвергла подобные обвинения. Наркотики она не употребляла и не собирается этого делать.
«Просто примите уже, что я просто чокнутая. Без всего этого. Люблю вас», — резюмировала она.
Ранее Айза Анохина призналась, что в свое время зря сделала пластику груди. Блогер объяснила, что поставила силиконовую грудь в 2010 году. В 2011 она удалила импланты.