Айза опровергла обвинение в употреблении запрещенных веществ

«Я встретилась с человеком, который сделал так, что я два часа плакала слезами, как в мультиках. А потом я почувствовала невероятный прилив злости, я аж во рту вкус этой адской энергии злости ощутила. Я кричала и била руками и ногами по подушкам», — призналась она.