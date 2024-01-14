Жуков вслед за блогером Косенко тоже бросил ребенка в сугроб

Ролик блогера Сергея Косенко, в котором тот бросает в сугроб младенца, вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Сергею пришлось оправдываться, что видео было постановочным, и в снег кидали куклу.

Его тезка Сергей Жуков решил на фоне скандала немного подшутить над разволновавшейся публикой. Он выложил в интернет свое видео, на котором он бросает в сугроб собственную дочь. Правда, хохочущей Нике уже пятнадцать лет, но Жуков в комментариях к ролику сообщает, что это тоже кукла и что он готовится к извинениям – вот только найдет подходящую водолазку, - пишет издание super.ru.