Жуков вслед за блогером Косенко тоже бросил ребенка в сугроб
Ролик блогера Сергея Косенко, в котором тот бросает в сугроб младенца, вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Сергею пришлось оправдываться, что видео было постановочным, и в снег кидали куклу.
Его тезка Сергей Жуков решил на фоне скандала немного подшутить над разволновавшейся публикой. Он выложил в интернет свое видео, на котором он бросает в сугроб собственную дочь. Правда, хохочущей Нике уже пятнадцать лет, но Жуков в комментариях к ролику сообщает, что это тоже кукла и что он готовится к извинениям – вот только найдет подходящую водолазку, - пишет издание super.ru.
Журналисты «Вечерней Москвы» решили разобраться в ситуации с Косенко. По словам эксперта, генерального директора компании «Нейросети Ашманова» Станислава Ашманова, технологии дипфейков и замены лица существуют очень давно.
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