Директор Бузовой рассказал о работе со звездой

«Мы познакомились с ней в ночном клубе. Я предложил ей отыграть диджейский сет. Ольга сразу согласилась, так и закрутилось. Я предложил ей поехать на гастроли. Она даже думать не стала — согласилась. Первый город, куда мы поехали — Краснодар. Все билеты на нее были проданы. Она „разнесла“ клуб в щепки», — вспомнил 46-летний продюсер в интервью Alpha News Armenian news network.