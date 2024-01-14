Директор Бузовой рассказал о работе со звездой
Ольга Бузова со своим директором Арамом Арчером вместе боле 15 лет. Когда-то их свела случайная встреча в одном из ночных клубов Москвы.
«Мы познакомились с ней в ночном клубе. Я предложил ей отыграть диджейский сет. Ольга сразу согласилась, так и закрутилось. Я предложил ей поехать на гастроли. Она даже думать не стала — согласилась. Первый город, куда мы поехали — Краснодар. Все билеты на нее были проданы. Она „разнесла“ клуб в щепки», — вспомнил 46-летний продюсер в интервью Alpha News Armenian news network.
Арам высоко ценит как личные, так и деловые качества поющей телеведущей, пишет СтарХит.
«Я ей всегда говорю, что она просто целована Богом. Роль артистов, актеров, певцов — не такая легкая, как кажется по ту сторону экрана. Особенно для девочки. Оля может не спать вообще. А она девочка, ей нужно быть еще и красивой», — сказал директор звезды.
Арчер считает, что их профессиональный и дружеский союз оказался очень удачным.
«Мы выросли с ней вместе. Ее творческий путь и моя работа шли параллельно. Мы друг для друга являлись буфером, спиной. Первые гастроли начинали с 30 тысяч рублей на двоих, и ничего. Прошли путь до миллионных гонораров», - отметил он.
Певица и телеведущая Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Позже Бузова рассказала, что из-за выступления заболела.