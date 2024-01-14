Леонтьев выступил в Дубае впервые после болезни

Валерий Леонтьев на днях впервые с 2020 года выступил на закрытой вечеринке в Дубае. До этого певец очень долго не появлялся на публике.

Леонтьев решал проблемы со здоровьем. Все это время он жил в своем доме в Майами. Как пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова, Валерий Яковлевич перенес две операции. Он исправлял последствия неудачной пластической операции, а главное – лечил колени.

«У Леонтьева более 20 лет проблемы с ногами. Много лет назад он повредил во время выступления сначала мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Со временем проблема не ушла, пришлось снова оперировать», - говорил Лавров.

На дубайскую сцену Леонтьев вышел сильно похудевшим, но столь же энергичным, как и ранее. Он исполнил свои хиты, в том числе, «Дельтаплан»