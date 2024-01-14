«Как плохо болеть!» Бузова пожаловалась на здоровье

«Как же я устала болеть. Еще и на ногах. Боже! Как плохо болеть. Уже мое традиционное состояние. Заехала в клинику к врачам перед самолетом. Здоровья вам всем! Надеюсь, завтра это все закончится. Да, это мой выбор. Я выбираю людей, я их люблю, и знаю, что они меня ждут. Берегу себя, лечусь, помогаю организму, как могу», — пожаловалась Бузова.