«Как плохо болеть!» Бузова пожаловалась на здоровье
Ольга Бузова выступала в Серпухове на концерте на открытом воздухе в большой мороз. Как результат, певица сильно простудилась. Об этой истории она рассказала в своем микроблоге. Домашними средствами вылечиться не удалось. Пришлось обращаться к медикам, которые назначили капельницы, пишет Экспресс Газета
«Как же я устала болеть. Еще и на ногах. Боже! Как плохо болеть. Уже мое традиционное состояние. Заехала в клинику к врачам перед самолетом. Здоровья вам всем! Надеюсь, завтра это все закончится. Да, это мой выбор. Я выбираю людей, я их люблю, и знаю, что они меня ждут. Берегу себя, лечусь, помогаю организму, как могу», — пожаловалась Бузова.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова в разговоре с порталом PROZvezd выразила мнение, что ее невозможно заменить другим человеком.
«Никто меня никогда не заменит. Если бы меня не было, меня нужно было бы придумать. А меня и придумать невозможно».