Прошедшая уже в прошлом году вечеринка блогера Насти Ивлеевой наделала массу неприятностей многим звездам шоу-бизнеса. После мероприятия у певцов, журналистов и актеров начались разные проблемы. Например, отмены концертов, налоговые проверки, непринятие обществом. И вроде бы прошло время, и негатив общественности немного утих, однако «вылезли» новые напасти.

Дело в том, что клуб, в котором проходила вечеринка, также подвергся ряду проверок. В ходе инспекции санитарной службой были найдены следы грызунов. Понятное дело, что вывести мышей и крыс теперь заведению придется. Но есть одна деталь. Приглашенные на мероприятие звезды могли иметь контакт со следами грызунов, которые являются переносчиками различных болезней. В таких случаях врачи рекомендуют на всякий случай сдать медицинские анализы.