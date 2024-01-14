Сдать анализы: гости «голой» вечеринки Ивлеевой столкнулись с новой проблемой
Прошедшая уже в прошлом году вечеринка блогера Насти Ивлеевой наделала массу неприятностей многим звездам шоу-бизнеса. После мероприятия у певцов, журналистов и актеров начались разные проблемы. Например, отмены концертов, налоговые проверки, непринятие обществом. И вроде бы прошло время, и негатив общественности немного утих, однако «вылезли» новые напасти.
Дело в том, что клуб, в котором проходила вечеринка, также подвергся ряду проверок. В ходе инспекции санитарной службой были найдены следы грызунов. Понятное дело, что вывести мышей и крыс теперь заведению придется. Но есть одна деталь. Приглашенные на мероприятие звезды могли иметь контакт со следами грызунов, которые являются переносчиками различных болезней. В таких случаях врачи рекомендуют на всякий случай сдать медицинские анализы.
Напоминаем, что после того, как общественность накинулась на организатора и гостей «голой» вечеринки, приглашенные звезды попытались извиниться и выкрутиться из ситуации. Некоторые вообще на время покинули страну, чтобы избежать «плевков» в спину. Например, Глюкоза спешно улетела с семьей на Сейшелы. А сама Ивлеева отправилась в Европу и почти не выходит на связь с подписчиками, что мало на нее похоже.