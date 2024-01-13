Борисова пожаловалась на здоровье после курса похудения

Дана Борисова уже не первый год озабочена проблемой лишних килограммов. Телеведущая перепробовала различные диеты и даже пластические операции, но достичь желаемого результата не получалось.

И вот в конце прошлого года Дана вместе с дочкой, у которой также был избыточный вес, приняла решение использовать известный препарат для диабетиков, на котором худели многие звезды. Информация о возможных осложнениях Борисову не испугала.

«Я принимаю всем известный (название препарата- ред.), и очень довольна. За месяц скинула целых 12 килограммов. Чувствую себя замечательно, расстраивает одно — размер одежды сменился и теперь надо полностью менять гардероб. Дочка со мной тоже худела, скинула восемь килограммов», - сообщила Дана.

В беседе с Woman.ru врач-диетолог Марият Мухина отметила, что лекарство не следуем применять здоровым людям, поскольку оно меняет естественную работу организма. И в случае с Борисовой его прием, видимо, не остался без последствий.

«У меня было 8 уколов. Полтора месяца я его уже не колю, в начале декабря перестала. Сброшенного веса мне хватило. Единственный побочный эффект — дрожание рук и легкое нарушение зрения, такая нечеткость. Пищевые привычки поменялись. Я просто болею, всю трясет. Надеюсь, со временем эти побочки уйдут», — призналась Дана.