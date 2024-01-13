Кудрявцева пожелала хейтерам «хоть чуть-чуть» счастья

«Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь в отличии от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу. И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая, калоша, старуха, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее, то спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть».