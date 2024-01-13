Кудрявцева пожелала хейтерам «хоть чуть-чуть» счастья
Лера Кудрявцева сообщила разрыве с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Причиной этого, по ее словам, стал алкоголь. Поклонники поддерживают телеведущую. Однако хейтеры стали всячески осуждать и оскорблять телеведущую.
Говорили даже, что это Макаров поменял супругу на молодую девушку.
Телеведущая в личном блоге обратилась к недоброжелателям.
«Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь в отличии от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу. И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая, калоша, старуха, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее, то спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть».
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году, пять лет спустя у них родилась дочь Мария, пишет СтарХит.
Бывший участник «ДОМа-2» Май Абрикосов предположил, что дело вовсе не в алкоголе, просто мужчина решил найти кого-то «погорячее» и бросил Кудрявцеву. Такого мнения придерживаются и некоторые подписчики Леры.