Чехова призналась в нелюбви к русским мужчинам

«Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты», — сообщила Чехова.