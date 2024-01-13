Чехова призналась в нелюбви к русским мужчинам
Анфиса Чехова была гостьей шоу «Злые языки» на RuTube. Телеведущая публично заявила, что русские мужчины не в ее вкусе. А нравятся ей мигранты. Об этом сообщают news.ru.
При условии, конечно, что они привлекательные и харизматичные.
«Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты», — сообщила Чехова.
Телеведущая раскрыла и личную тайну. Она рассказала. что
У нее есть 55-летний поклонник. Пока еще она не познакомила его с сыном.
Ранее Чехова рассказывала, что еще в школе столкнулась с домогательствами, что ее травмировало психологически. По ее словам, мужчины-учителя вели себя неподобающе, но в советское время она и подумать не могла о разглашении подобных фактов.