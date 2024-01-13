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Чехова призналась в нелюбви к русским мужчинам

Анфиса Чехова была гостьей шоу «Злые языки» на RuTube. Телеведущая публично заявила, что русские мужчины не в ее вкусе. А нравятся ей мигранты. Об этом сообщают news.ru.

Чехова призналась в нелюбви к русским мужчинам
© РИА Новости

При условии, конечно, что они привлекательные и харизматичные.

«Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты», — сообщила Чехова.

Телеведущая раскрыла и личную тайну. Она рассказала. что

У нее есть 55-летний поклонник. Пока еще она не познакомила его с сыном.

Ранее Чехова рассказывала, что еще в школе столкнулась с домогательствами, что ее травмировало психологически. По ее словам, мужчины-учителя вели себя неподобающе, но в советское время она и подумать не могла о разглашении подобных фактов.

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