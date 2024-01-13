«Бог мне судья»: Ланской рассказал о хейте после смерти Началовой

Российский музыкант Дмитрий Ланской в одном из недавних интервью рассказал о хейте, с которым ему пришлось столкнуться после смерти певицы Юлии Началовой. Звездная пара состояла в отношениях с 2001 года, а позднее назвала свои отношения ошибкой студенчества.

Еще тогда окружение артистов сетовало, что Ланской пагубно влияет на Началову и критиковал ее внешность.

После смерти Юлии Началовой ситуация усугубилась, и музыкант столкнулся не только с осуждением близких, но и широкой общественности. По словам Ланского, тема кончины экс-возлюбленной стала для него триггером.

— Я не говорю, что белый и пушистый. Все, что я сделал, все мои нехорошие и хорошие дела со мной. Бог мне судья… Почему произошел такой информационный взрыв? Потому что я слишком маленькая персона, — рассказал Дмитрий Ланской.

Непростые отношения в начала 2000-х были и у американской пары музыкантов Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. В своих мемуарах Спирс обвинила Тимберлейка в измене, а также в том, что он заставил ее сделать аборт, когда они были в отношениях.