Бикович бурно отметил рождение сына

В семье Милоша Биковича и Иваны Малич родился первенец. Популярный актер широко отмечал появление сына на свет. В интернете появилось видео с торжества, где российско-сербского актера друзья подняли на руках.

Милош поет и пританцовывает под национальную музыку. Надетая на нем белая рубашка порвана в клочья – это дань традиции. Рвать рубашку счастливому отцу — сербский обычай, который был широко распространен еще во второй половине прошлого века. Этим занимаются друзья виновника торжества.

Как информирует 5 Канал, Милош отмечал сразу три важных радостных события. Это рождение сына, 36-й день рождения и получение роли в «Белом лотосе».